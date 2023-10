Nesrečniki prihajajo v Trst! Muzikal Les Miserables The Arena musical spectacular, ki sledi zgodbi istoimenskega epskega romana francoskega pisatelja Victorja Hugoja, bo med 7. in 11. novembrom prihodnje leto prvič na italijanskih tleh zaživel na odru gledališča Rossetti, od 14. do 24. novembra pa še na tistem milanskega Teatro Arcimboldi.

In to je tudi vse, kar se italijanskih desk tiče. Zato ne čudi navdušenje, s katerim so danes v teatru v Drevoredu 20. septembra napovedali dogodek ob prisotnosti mednarodno priznanega gledališkega producenta Camerona Mackitosha, ki se po letošnji adaptaciji Fantoma iz opere znova vrača v Trst, ki mu je prirasel k srcu.

Muzikal, ki velja za enega med svetovno najbolj uspešnimi vseh časov, je na odrskih deskah že 38 let in še vedno je aktualen, življenjski in zelo priljubljen. V tem obdobju se je dotaknil 53 držav in 439 mest po vsem svetu.

Tokratna svetovna turneja muzikala se bo začela avgusta prihodnje leto v Belfastu in se po krajših postankih v Veliki Britaniji spustila v Evropo, in torej tudi v Trst oz. Milan. Kdo bo v njem nastopal, najbrž zanima oboževalce. Imen včeraj niso razkrili. Mackintosh je edino povedal, da se mu je javilo že veliko slavnih imen in da bo nedvomno vsak imel priložnost, da za krajši čas stopi na oder v vlogi svojega najljubšega lika v muzikalu.

Nesrečniki je zgodba o izgubljenih sanjah, o bitki zanje, neuslišani ljubezni, strasti, žrtvovanju, odrešitvi in moči človeškega duha. Postavljena je v Francijo 19. stoletja. »Je zgodba o revoluciji, o bitki za nov svet. Je zgodba vsakega izmed nas, ki se prepozna v enem od likov,« je namignil producent.