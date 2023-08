Neurje odtrgalo vrata knjigarne in poplavilo Narodni dom

Nad Trstom se je dopoldne razbesnelo silovito neurje s padavinami in močnimi vetrovnimi sunki. Gasilci imajo polne roke dela, kot so povedali, na terenu odstranjujejo podrta drevesa in raztrgane zavese. Zabeležili so tudi večje število poplav meteorne vode. Povodenj je prizadela predvsem tržaško nabrežje, na cestišču v Ulici Giulio Cesare se je nabralo okoli 15 centimetrov vode. Pod vodo je tudi Miramarski drevored, meteorne vode so poplavile številne ulice v mestnem središču. Poplavilo je tudi Narodni dom v Ul. Filzi.

Kratkotrajni zračni vrtinec je v zrak metal opremo barov, odtrgalo je tudi steklena vrata knjigarne pri Trgu sv. Antona. Na krožišču na Trgu Pestalozzi pa je veter razmetal premične rdeče-bele pregrade tipa Jersey.