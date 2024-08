Neurje povzročalo preglavice na morju in na kopnem

Zaradi neurja, ki je včeraj v večernih urah prešlo Tržaško, so imeli sinoči pripadniki obalne straže in osebje luške kapitanije kar nekaj dela. Intervencije so bile osredotočene zlasti na območje pristanišča, kjer se je kljub napovedim in priporočilom ter posledičnim pripravam zaradi bližajočega se slabega in vetrovnega vremena – najmočnejši sunki so dosegli tudi 80 km/h – odvezalo več ladij. Ob sedmem pomolu sta se odvezali dve kontejnerski ladji, ena pluje pod portugalsko, druga pa pod singapursko zastavo, veter pa jo je zagodel tudi pri šestem pomolu, kjer se je turški kontejner začel oddaljevati od kopnega. S posredovanjem vlačilcev in strokovnega osebja so situacijo obvladali.

Na Pomolu audace v mestnem središču, kjer so se dvigali visoki valovi, se je kljub neurju zbralo več ljudi – po navedbah obalne straže je bil »nabito poln« –, kar je predstavljalo nevarnost, zato so pripadniki obalne straže poskrbeli, da so ljudje zapustili pomol.