Neznana Veronica, javi se

»Upam, da se covid enkrat za vselej zaključi,« je z roza barvo zapisala v italijanščini Veronica na droben karirast listič. Na takega čisto običajnega, ki ga lahko odtrgaš iz bloka. Ob podpisu je narisala še rožici, zvezdice in srčka. Sporočilo je upognila, ga s srebrnim trakom privezala na balonček in ga zaupala vetru.

Komu je bilo namenjeno? Od kod je prišlo? Je želela, da ga prebere čim več ljudi ali da ostane skoraj anonimno? Ta in še marsikatera vprašanja so v nedeljo rojila po glavi najditelju sporočila. Vanja Cvelbar je skoraj slučajno med običajnim sprehodom po Dutovljah s psom zagledal, kako se v travi svetlika srebrn trak in si ni mogel kaj, da bi odkril, kakšen obraz se pravzaprav za vsem tem skriva. »Dragi Facebook prijatelji, če kdo pozna Veronico, ji lahko pove, da je njeno sporočilo prišlo do Dutovelj,« je zapisal na družbenem omrežju. Mu bo uspelo priti v stik z avtorico? »Verjetno ne bo dosti možnosti za uspeh. Razen imena na listku ni nobenega drugega podatka. Lahko, da ga je v zrak spustil kak sosed in je balonček po dvesto metrih počil. Vsaj pa sem poskusil,« je dejal.