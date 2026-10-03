Neznanci odstanili 20 tabel na poti miru

Občina Devin Nabrežina je karabinjerjem prijavila krajo 20 pohodniških smerokazov ob poti v okviru čezmejnega projekta Walk of Peace med Cerovljami in Grmado.

Table merijo 8 x 8 centimetrov in so temno rjave barve. Nameščene so bili na lesenih drogovih ter so imele pomembno vlogo pri označevanju poti in orientaciji pohodnikov. Neznani storilci so jih odstranili v obdobju med februarjem in septembrom.

»To dejanje ne predstavlja le materialne škode na javnem premoženju, temveč je tudi neposreden napad na naš zgodovinski spomin in našo skupnost. Pot, ki je sestavni del čezmejne poti Walk of Peace, ni zgolj pohodniška pot, temveč kraj spomina, ki ohranja spomin na žrtve in trpljenje, ki sta v času prve svetovne vojne zaznamovala ta prostor,« je izjavil župan Občine Devin Nabrežina Igor Gabrovec.

Župan in občinski odbor dejanje ostro obsojata in izražata ogorčenje nad njim.

Občina Devin Nabrežina izraža upanje, da bo preiskava privedla do odkritja storilcev, hkrati pa se obvezuje, da bo čimprej postavila ustrezne smerokaze.