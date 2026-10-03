Kulturni center Lojze Bratuž ambasador nagrade živa

Na Bledu so včeraj podelili nagrade živa. Za najboljši slovanski muzej jo je prejel Goriški muzej v Novi Gorici, Kulturni center Lojze Bratuž iz Gorice pa je v kategoriji odličnosti pri ohranjanju slovanske dediščine po svetu postal ambasador.

Nagrade so podelili v okviru mednarodnega srečanja na Bledu, ki sta ga pripravila Forum slovanskih kultur (FSK) in Zavod za kulturo Bled in se bo sklenilo danes. Kulturni center Lojze Bratuž je naslov ambasadorja dobil, ker »že več kot sedemdeset let deluje v službi Slovencev na Goriškem«. Kot piše v utemeljitvi priznanja na plaketi, ki so jo včeraj dvignile predstavnice goriške ustanove, so po zaslugi predanosti in zavzetosti njegovih sodelavcev v obnovljeni stavbi svoj sedež našle številne organizacije, med njimi prosvetna društva, pevski zbori, akademsko društvo, gledališke skupine, športno društvo, skavti in mnogi drugi.

»Kulturni center Lojze Bratuž danes slovi kot pomembno kulturno, izobraževalno in športno središče tako na Goriškem kot v širšem kulturnem prostoru,« je zapisala žirija, ki je podelila skupno 13 nagrad, priznanj in diplom.