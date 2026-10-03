Draga jutri spet praznuje

V Dragi bo jutri spet praznično. Združenja Bioest, Legambiente, R-invasati, Adipa, Arci, Helianthus in Fotografaredonna v sodelovanju s krajevnimi društvi in podporo Dežele FJK vabijo na dan odprtih vrat, posvečen trajnostnemu kmetijstvu, prehrani, okolju in druženju ob ekskurzijah, sprehodih, nabiranju zelišč, igri in razstavah. Domačini bodo odprli dvorišča za druženje in obiskovalcem ponujali svoje proizvode.

Med 10. in 18. uro se bo dogajalo marsikaj. Ob 10. uri bo družinski sprehod po poteh okrog vasi, hkrati bosta startala tudi orientacijski pohod v organizaciji krožka CRAL Trieste Trasporti in delavnica suhozidne gradnje. Med 11.30 in 16. uro sta predvidena zeliščarska delavnica (Orti che curano) ter bobnarski krog. Ob 12. uri bodo nabirali zelišča, nastopilo pa društvo Officine Artistiche. Ob 13. uri bo sprehod vodil skozi čas na Draški tabor in železniško progo, medtem ko bo ob 14. uri voden izlet po ledenicah. Sledili bodo prikaz mehanike kolesa (ob 14.30) in predavanja o kolesarjenju (ob 15.30). Ob 16.30 bodo odprli hišo Casa Veris z mašo.

Poskrbljeno bo za animacijo za otroke, kulturna srečanja, delavnico kvačkanja in vezenja, razstavo sodobne umetnosti lokalnih umetnikov, pokušnjo olja, marmelad, medu in drugih lokalnih izdelkov ter fotografsko razstavo. Obiskati bo mogoče kokošnjak in spoznati življenje kokoši, izdelovati venčke in še marsikaj. Za lačne bo odprta lokanda Mario.