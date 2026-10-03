Gorica lahko svetu pripoveduje zgodbo o sobivanju

Avstrijski nevrolog in utemeljitelj psihoanalize Sigmund Freud je razvil teorijo Verdrängung, po kateri človek neprijetne ali težke misli, občutke in želje nezavedno potisne iz zavesti. Festival Frontiere/Meje - Dove i mondi si incontrano/Kjer se stikajo svetovi, kise je včeraj začel v Verdijevem gledališču v Gorici, pa želi ravno obratno. Raziskati želi meje človeškega uma in poglobiti se v zahtevne teme. Skupno bo do jutrišnjega dne ponudil osem predavanj, na katerih bo osem predstavnikov italijanskega kulturnega sveta razpravljalo o aktualnih dihotomijah. Srečanja bodo potekala v italijanščini, slovenski obiskovalci pa jih bodo lahko s skeniranjem QR-kode v dvorani prevod v živo brali ali poslušali neposredno na svojem pametnem telefonu.

Zakaj ravno v Gorici?

Festival prirejata medijska družba NEM in založba Laterza v sodelovanju s Fundacijo Goriške hranilnice, Občino Gorica, Deželo FJK in številnimi partnerji. »Tudi druga mesta imajo meje. Toda Gorica ima pomembno zgodbo, ki jo mora pripovedovati naši tragični sedanjosti,« je dejal glavni in odgovorni urednik skupine Nord Est Multimedia (NEM) Paolo Possamai. Poudaril je, da lahko prav to mesto spregovori o tem, da je skupna prihodnost kljub vsemu možna.

Tridnevni festival odpira pogovor o temah, ki zaznamujejo današnji svet. V središču festivala so meje: med mladimi in odraslimi, med človekom in tehnologijo, med moškim in žensko, med Vzhodom in Zahodom, med lepim in grdim ter med končnim in neskončnim. Festival te meje raziskuje predvsem kot prostore srečevanja, vprašanj in novih pogledov.

Prireditev je dokaz, da GO! 2025 ni bil le čudovita izjema, temveč se nadaljuje, je poudaril namestnik direktorja družbe NEM Fabrizio Brancoli. Goriški župan Rodolfo Ziberna je pohvalil razvejano mrežo, ki stoji za organizacijo festivala in v kateri, poleg omenjenih, sodelujejo še številni drugi partnerji. Spregovorili so tudi predstavniki tržaške in videmske univerze ter založbe Laterza.

»Ne gre samo za projekt, temveč za pravo vizijo mesta,« je izpostavila predsednica Fundacije Goriške hranilnice Roberta Demartin. Fundacija je vzporedno s predavanji v Verdijevem gledališču, priredila tudi pester program na prostem Crossroads, ki bo mesto popeljal nazaj v čas. Namestnik predsednice EZTS GO Livio Semolič je izpostavil pomembnost dvojezičnosti festivala, ki se tako odpira tudi širšemu občinstvu, in poudaril, da je EPK 2025 pripomogel k preseganju nesoglasij v mestu.

Še danes in jutri

Po včerajšnjem odprtju ter uvodnih srečanjih z Giado Messetti na temo Kitajske in ZDA ter Anno Foa na temo sionizma in diaspore se bo današnji program začel ob 15.30 s psihologom in psihoterapevtom Matteom Lancinijem ter temo Mladi / Odrasli. Govoril bo o negotovosti obeh generacij. Ob 17.30 bo fizik Paolo Ferri s predavanjem Končno vesolje / Neskončno vesolje odprl vprašanje meja vesolja. Ob 21. uri bo jezikoslovka Vera Gheno spregovorila o temi Moško / Žensko.

Jutri ob 11.uri bo filozof Stefano Velotti s predavanjem Lepo / Grdo raziskoval spreminjanje našega razumevanja estetike, okusa in umetnosti. Popoldanski program bosta zaključila Maurizio Ferraris z dihotomijo Naravna inteligenca / Umetna inteligenca in zgodovinar Alessandro Vanoli s temo Vzhod / Zahod. Udeležba je brezplačna do zapolnitve mest, potrebna pa je prijava na www.frontieregorizia.it.

Tudi Glasbena matica in SCGV Emil Komel

Projekt Crossroads, katerega cilj je obujanje večkulturne Gorice 19. in 20. stoletja v organizaciji Fundacije Carigo, se je pričel včeraj popoldne. Udeležba na vodenih ogledih je brezplačna, prijave so na voljo na www.fondazionecarigo.it/crossroads. Ob 17.15 bo danes v nekdanji železnini Krainer v Raštelu nastopil zbor Glasbene matice. Jutri popoldne pa bo na Travniku zapel zbor SCGV Emil Komel.