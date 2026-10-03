Ob regati bodo okrepili varnost in dodali zabojnike za smeti

Varnostnim organom bodo v dneh veleregate Barcolane v oporo zasebni varnostniki. To je ena od odločitev, ki so padle med včerajšnjim zasedanjem pokrajinskega odbora za varnost, ki ga je gostil tržaški prefekt Giuseppe Petronzi.

Glavna tema na dnevnem redu je bila prav Barcolana, ki vsako leto privabi v Trst 2000 jadrnic in približno pol milijona obiskovalcev. Zato je Petronzi z vodjo Barcolane Mitjo Gialuzem in drugimi akterji v varnostnem sistemu odločal o korakih, ki jih bodo udejanjili v prihodnjih dneh.

Med glavnimi vprašanji sta bila promet in usmerjanje obiskovalcev, seveda pa je bil govor tudi o zdravstveni oskrbi krajev z največ gosti. Nezanemarljivo vprašanje bodo predstavljale tudi ladje za križarjenje, ki bodo v dneh regate obiskale Trst, so sporočili s prefekture. Dodatne varnostne izzive bo prinesla tudi jadrnica italijanske mornarice Amerigo Vespucci.

S predstavniki Občine Trst je bil govor tudi o prometu na mestnem nabrežju. Vzdrževalna dela na mostovih nad Velikim kanalom bodo tam namreč potencialno ustvarila ozko grlo za pretok obiskovalcev. Na krajih, kjer se tradicionalno zbira največ gledalcev Barcolane, kot je denimo Vejna, pa bodo tako kot že lani varnostnim organom v oporo varnostniki.

Varnostni organi pa ne bodo edini, ki bodo delali s polno paro. Za snago bosta z dodatnimi zabojniki in izjemami skrbeli komunalno podjetje AcegasApsAmga in tržaško podjetje ITSEcologia.