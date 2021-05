Noč klasikov se je preselila na splet

Pandemija kljub vsemu ni preprečila tudi letošnje, že sedme izvedbe Vsedržavne noči klasičnega liceja. Ob upoštevanju epidemioloških razmer je klasični licej Franceta Prešerna v Trstu svoj veliki dogodek v celoti preselil na spletno platformo YouTube in poskrbel za drugačno, a zato nič manj pestro in zanimivo Noč.

Dijaki in profesorji klasične smeri so se nanjo pripravljali zelo intenzivno in z velikim elanom, zavedajoč se, da je klasična kultura v današnjem času hitrih sprememb, prilaganja in negotovosti, ki nas spremljajo v zadnjem letu, še kako pomembna in trdna, je v uvodnem nagovoru dejala koordinatorka pobude, profesorica Lidija Rupel, medtem ko je dijakom in profesorjem klasične vzporednice čestitala ravnateljica liceja Prešeren Loredana Guštin. Uradni del letošnje izvedbe se je začel z videoposnetkom, ki ga je posredoval državni organizacijski odbor in v katerem je spregovoril duhovni vodja celotnega projekta, sicilijanski profesor Rocco Schembra, osrednji del Noči pa je bil namenjen uprizoritvi dveh gledaliških predstav, ki so ju dijaki snemali v preteklih tednih. Slovensko igro v petih prizorih Klaᵈ: Klasiki na daljavo je napisal profesor Luigi Pulvirenti, za režijo pa je poskrbela dijakinja 4. razreda Martina Sosič. Predstava v italijanskem jeziku pa je bila posvečena 700-letnici smrti velikega italijanskega pesnika Danteja Alighierija. Ob tej priliki je profesorica Erika Fornazarič napisala in režirala duhovito parodijo Dante PTCO – Percorsi trasversali attraverso la Commedia e l’Oltretomba.

Poleg tega je profesorica Jasna Merkù s sodelovanjem 2., 3. in 4. klasičnega liceja pripravila virtualno razstavo o hibridnih mitoloških bitjih Animalia mirabilia, dijaki pa so poskrbeli tudi za glasbene intermezze in recitacije.

Videoposnetek celotne 7. Noči klasičnega liceja bo dostopen na YouTubu preko povezave na šolski spletni strani.