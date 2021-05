Klasični ideali še živijo

Goriški klasični licej Primoža Trubarja je sprejel izziv in letos drugič sodeloval pri vsedržavnem dogodku Noč klasičnega liceja, katere sedma izvedba je potekala v petek, 28. maja, po celi Italiji. Kljub težkim razmeram zaradi epidemije in nič manj enostavnemu šolskemu letu je licej v skladu z geslom »svojega« Primoža Trubarja »Stati inu obstati« publiki predstavil pester in inovativen program, seveda v luči antične dediščine. Noč klasičnega liceja je ena izmed najbolj najbolj pričakovanih prireditev te študijske smeri na vsedržavni ravni. Pobudo za letošnjo izvedbo, ki je izjemoma potekala po Youtubu, je kot v preteklosti dal profesor Rocco Schembra.

Začetek dogodka, ki se je odprl s pesmijo Francesca Rainera »La DAD« in vrsto posnetkov raznih dijakov, ki so na svoj način skušali prikazati realnost pouka na daljavo, je bil skupen za vse italijanske liceje klasične smeri, potem pa je imela vsaka šola možnost, da pokaže svoje talente in svoje prispevke. Izziv je sprejelo čez 300 klasičnih licejev. Profesor Schembra se je zahvalil vsem sodelujočim, sledila sta nagovora državne sekretarke Barbare Floridie in predsednika Italijanskega združenja klasične kulture Maria Capasse. »Ministrstvo vas želi spomniti, kako je za italijansko kulturo in družbo pomembna klasična kultura. Sama sem zelo ponosna, da sem izbrala to študijsko smer, ki je za Italijo še tako dragocena,« je povedala Floridia. Profesor Schembra je nato razglasil zmagovalki tekmovanja za kratek videoposnetek in tekmovanja za poezijo, pri katerem je s poezijo o Ariadni sodelovala tudi učenka goriške 5. gimnazije Sarah Marras. V upanju, da se bo lahko naslednje leto dogodek organiziralo v prisotnosti, je profesor prepustil besedo posameznim klasičnim licejem.

»Prijat’li obrodile so trte vince nam sladko,« je mogočno zadonela Zdravljica ob pričetku dogodka goriškega liceja Primoža Trubarja. Sledil so dvojezični pozdrav ravnateljice Sonje Klanjšček in predstavitev ter zahvale profesorice Barbare Zlobec. »Ideali, na katerih sloni klasični licej: kalon (lepota), agathon (dobrota) in virtus (naravnost), tako še vedno živijo, mi pa smo še naprej njihovi glasniki in poleg tega seveda tudi ljubitelji slovenske besede,« je povedala profesorica. Gost večera je bil prof. Marko Marinčič iz oddelka za klasično filologijo v Ljubljani.Sledilo je branje antičnih odlomkov na temo kuge, ki je poslušalca povabila v razmislek, ali ni morda tudi današnja epidemija posledica tega, da je človek pozabil, da je na zemlji le gost. Potem pa so imeli prostor dijaki, ki so s posnetki, slikami in reinterpretacijami, škeči, branju odlomkov v treh jezikih, nasveti ipd. na svež, humorističen, a ne zato manj kulturen in globok način predstavili realnost klasičnega liceja. Celoten dogodek je na ogled na Youtube kanalu zavoda Trubar-Gregorčič.