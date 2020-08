Noč razprodaj v znamenju rumene in zlate

Tržaške ulice bi se morale včeraj obarvati v rumeno-zlato. Občina Trst, Confcommercio in zveza gostincev FIPE so za poletno noč razprodaj organizirale drugo izmed barvnih sobot, s katerimi skušajo vabiti ljudi k nakupom po epidemiji novega koronavirusa. Včerajšnja barvna sobota je sovpadala z nočjo razprodaj, ki pa so se začele že prejšnji teden.

Resnici na ljubo ulice niso bile povsem porumenele in pozlačene. Trgovine (takih je bilo po naši oceni tretjina) so svoje izložbe okrasile z rumenimi balončki, ni pa bilo veliko ljudi, ki bi se oblekli v ti dve barvi. Kdor je bil oblečen v rumeno, sploh ni vedel, da je izbral pravo barvo za noč razprodaj. Fant iz Milana se je pošteno čudil vprašanju, ali je v rumeno barvo oblečen iz tega razloga. Prav tako so tudi razni Tržačani izbrali rumeno majico naključno, ne pa zato, da bi sodelovali pri noči razprodaj, po mestnih ulicah pa se niso sprehajali zaradi nakupov. Tudi trgovci so ugotavljali, da kupci ne poznajo barvnih sobot. Poletnim nakupom ni pomagalo niti pretoplo vreme, so dejali. Nekateri so upali, da se bo zvečer ohladilo in da bo zato več ljudi pripravljenih na obisk trgovin.