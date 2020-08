Nočne plovbe v Tržaškem zalivu z delfinom Oliverjem in sireno Evelyn

Nočno občudovanje Trsta v družbi čisto posebne dvojice: mladega delfina Oliverja in morske deklice Evelyn. Prireditev Čarovnija Tržaškega zaliva (La magia del Golfo di trieste), ki jo od tega konca tedna do konca septembra prireja društvo Airsac Europa, bo udeležence z motorno ladjo Delfino verde popeljala od tržaškega nabrežja do starega pristanišča in svetilnika v Barkovljah, pa še naprej do morskih kotičkov pod Kontovelom in Miramarskega gradu ter nazaj v smeri Miljskega zaliva do tržaškega pristanišča in kopališča Lanterna oziroma Pedočina. Plovbe bodo na sporedu vsak petek in soboto ter v nedeljo 16. avgusta zvečer.

Organizatorji obljubljajo veliko več od slikovite nočne vožnje, saj bo na krovu zaživela radijska predstava v režiji Paole Bonesi. Zbirališče in končna postaja plovbe bo pomol Bersaglieri, kjer bodo avgusta obiskovalce pričakovali do najkasneje 20.45, saj bo ladja krenila na pot ob 21.15.