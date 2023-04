Nočni ropot iz vojašnice

Vrata zapuščene vojašnice Monte Cimone pri Banih so bila prejšnji petek odprta – tako tista železna ob cesti kot velika lesena ob vstopu v stavbo. Pa tudi ko ne bi bila, zeva v mreži, ki obdaja vojašnico več lukenj, skozi katere se lahko vsak brez težav prikrade v notranjost. Nikjer sicer ne piše (ali pa se tega več ne bere), da je vstop prepovedan. Še v četrtek zvečer je bilo iz notranjosti slišati ropot, vedo povedati vaščani. Topi udarci so odmevali v tiho noč. Marsikdo namreč vstopa brez dovoljenja, sta povedali vaščanki in ugibali, da je to najbrž mladina, ki se »igra«, večkrat tudi z droni preletavajo območje. Kar je bilo uporabnega so pokradli v letih, namigneta.

Pokukali smo tudi mi, kako zgleda ruševina. Saj to je - streha se je skorajda povsod udrla, pokonci stojijo le nosilne stene. Da niso nočni obiskovalci migranti, je takoj jasno, ker na območju ni videti zapuščenih oblek ali drugih sledi, ki bi dokazovale, da so prebežniki korakali tam mimo. Ravno tako ni airsoft mehkih barvnih nabojev ne v notranjosti in niti v bližini vojašnice. »Prej se tu zbirajo kaki mamilaši, nekoč se je šušljalo, da prirejajo celo satanistične obrede,« sta namignili.

O novem življenju za banovsko vojašnico je bilo v letih slišati marsikaj. Na nekdanjem posestvu rodbine Burgstaller so v 20. in 30. letih prejšnjega stoletja zgradili vojašnico, potem ko se je italijanska vojska objektu odpovedala, je ta prešel pod okrilje Agencije za javno dobro, v treh desetletjih pa je povsem propadel. Problem sta tako kot vedno ureditev lastništva in pa bajne vsote denarja, ki bi bil potreben za uresničitev tako manjših kot ambicioznejših načrtov ...

Na območju, ki je veliko kot 25 nogometnih igrišč (57 hektarjev), ki jim je treba prišteti še 34 hektarjev gozda, je arhitektka Sara Carciotti leta 2013 v svoji magistrski nalogi predlagala, da se ga odpre vaški skupnosti: predvidela je ureditev kolesarskih poti in pešpoti, parkirišča, umetnega jezera, didaktičnih vrtov, prostorov za krajevno skupnost, vrtca, jasli in podobno.