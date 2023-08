Nostalgičen večer z obetavnimi rokerji

"Ja ne boš pil vode, ne?" Tako je proti koncu sobotnega koncerta na dvorišču openskega Prosvetnega doma moški v prvi vrsti zaklical basistu in pevcu kraške skupine Buss Band, ko je ta stegnil roko proti steklenici vode. Ta se je, po "pozivu", raje odločil za kozarec piva.

Večer, ki ga je priredilo tržaško gledališče Hangar teatri v sodelovanju z agencijo Rocket Panda Management v sklopu poletnega niza Trieste Estate Fuoricentro, je bil prava rétro izkušnja v najboljšem smislu besede. Spomin na case, ko so rokerji hedonistično uživali in niso le prepevali o slabem obnašanju. Ko je glasba imela smisel in si v njej občutil čustva, zglede in vplive. Ko so vsi hoteli imeti najglasnejši zvočnik. Z razliko, da so bili vsi glasbeniki v soboto v zgodnjih dvajsetih letih.

Bogat niz prireditev Trieste Estate zapušča letos s pod-nizom Fuoricentro, kot nakazuje ime, mestno središče Trsta. S tem omogoča zanimivo kulturno dogajanje tudi v krajih, na katere številne kulturne ustanove prevečkrat pozabljajo. V prostorih openskega Prosvetnega doma so v soboto, drugič v dveh mesecih (po junijskem Radio Dayu slovenskih radijskih programov radiotelevizije Rai), "zunanji" organizatorji priredili glasbeni večer, ki je na dvorišče pod kostanji privabil mnogo domačinov in druge publike.

Prvi bend na vrsti je bila zasedba Samsation. Četverica, ki jo sestavljajo tri bratje Samsa in bratranec, je bila dejansko bolj nostalgično-zgodovinska točka večera. Glasbeniki so zaigrali bogat repertoar lastnih rokersko-psihedeličnih skladb, v katerih lahko zlahka prepoznamo njihove zelo uspešne vplive. Samsationu so potem sledili člani prav tako slovenske skupine Buss Band. Z odra so izginile klaviature, jazz bas in stratocaster, kitara, ki je skorajda sopomenska psihedelične glasbe. Nadomestili sta jih agresivnejša in glasnejša gibson sg in star bas rickenbacker 4001, ki ju je bilo v soboto zvečer kar slišati po Opčinah.

Organizatorji so zasedbi opisali kot "dva izmed najbolj obetavnih tržaških bendov". Sodeč po zanimanju, ki ga je vzbudil koncert, bi se s tem vsekakor strinjali. Ni samoumevno, da se na Opčinah prikažejo trume oboževalcev žanra heavy-psych od drugod. Kot tudi ni samoumevno, da nastane pri kiosku s pivom na dvorišču Prosvetnega doma vrsta. Torej, dobrodošel svež veter v openski eter.