Nov valobran bo varoval cesto, ki jo je poškodovala ujma

Pred pravim začetkom poletne sezone se nadaljujejo dela za sanacijo Ceste za Lazaret. Najbolj zahtevno fazo, so sporočili iz miljske občine, je izvajalno podjetje Adriacos iz Latisane pravkar zaključilo. Ob zid med morjem in cesto so postavili še zadnje skale, ki sestavljajo soliden valobran dolg okrog 200 metrov med nekdanjim internatom Figli del Popolo in logističnim oporiščem italijanske vojske. Z njim želi občina zaščititi pomembni cestni odsek, ki ga je silovito valovanje uničilo novembra 2023. Morska plima je takrat porušila zid obalne ceste, voda pa je pritekla pod cestišče. Takrat je deželna civilna zaščita miljski občini namenila 350 tisoč evrov za začasno sanacijo ceste, letos pa je prišel čas za dokončno ureditev pomembne prometnice, ki pelje do državne meje s Slovenijo.

Po postavitvi valobrana bo v naslednjih dneh nastopila še zadnja faza. V ponedeljek bodo začeli z rezkanjem starega asfalta, nato pa cesto na novo asfaltirali.

Cesto so zaprli 19. februarja, takoj po pustu. Dela, za katera je deželna civilna zaščita prispevala 450 tisoč evrov, pa naj bi dokončali sredi maja. Do takrat, je spomnila občina, je na nevarnem odseku, kjer se nahaja delovišče, strogo prepovedan prehod vozil, kolesarjev in pešcev.