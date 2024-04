Nova drevesa pod Gradom sv. Justa

Michele Babuder, ki je pri tržaški občini odgovoren za urbanistiko, je včeraj povabil novinarje na ogled presajenih dreves pri Sv. Justu. Na rimskem forumu pod gradom je namreč občina pred kratkim odstranila dve vrsti arizonskih cipres in na njihovo mesto presadila mlajše navadne ciprese, podobne tistim, ki že rastejo ob antičnih izkopaninah.

»Na drugem najbolj obiskanem trgu v Trstu so zamenjavo dreves občani najprej slabo sprejeli, nato pa so si, po končanih delih, premislili,« je dejal Babuder in pokazal 23 novih drevesc ter povedal, da so kopanje na rimskem forumu izkoristili za analizo arheološkega stanja in raziskovanje tržaških rimskih korenin. Kjer je bilo mogoče, je dodal, so popravili pod z antičnim kamenjem, ponekod pa samo izboljšali stanje in omogočili varnejše sprehajanje med izkopaninami.

Nova drevesa, je povedal Babuder, so vsadili tudi v bližnji park spomina, kjer so jih pred leti posekali. Tudi tam so arheologi preiskali območje, nato pa je pristojna služba vsadila drevesa različnih vrst, kot so himalajska cedra, rdeči javor, črni hrast, črni bor in divji kostanj.

Dela na zelenicah pri Sv. Justu pa se še niso zaključila. Nad Ulico Capitolina so med izkopavanjem odkrili votlino, globoko dva metra in pol, na dnu katere so opazili temelje vodnjaka. Zavod za zaščito arheološke dediščine je potrdil, da je vodnjak na višini arheoloških najdb iz rimskih časov in je zato potreben skrbnejše raziskave.