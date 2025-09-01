Nova dvojezična knjiga o Sv. Ivanu

Zadruga Primorski dnevnik in založba Qudu sta združili moči in poskrbeli za izid dvojezične knjige o Svetem Ivanu izpod peresa Bogomile Kravos. Prvič jo bodo predstavili v soboto, 6. septembra, ob 18. uri na Stadionu 1. maj (Vrdelska cesta 7). Dogodek prirejajo v sodelovanju z domačim društvom Slavko Škamperle.

Novo delo Bogomile Kravos nosi naslov DOM sprejema in povezuje, zato so gradili narodne domove - DOM la nascita di una comunità. Dobrih 200 strani obsežna publikacija je nastala na osnovi daljše serije člankov, ki jih je lansko poletje Kravos napisala za Primorski dnevnik, medtem ko je italijanska verzija prilagojena za italijanskega bralca, ki o nekdanji svetoivanski stvarnosti bolj malo ve.

O tistih, ki niso skrbeli le za golo preživetje

Knjiga pripoveduje o »zaselkih, kontradah in kuortih«, podjetnih prišlekih, prosvetljenih Svetoivančanih, ki niso skrbeli le za golo preživetje, temveč tudi za rast skupnosti. Ustanovili so čitalnico, nato druga društva, vse do izgradnje Narodnega doma. Aktivni so bili na političnem področju, gledališkem. Posebno poglavje si je na primer v knjigi prislužil pisatelj Josip Godina Vrdelski.