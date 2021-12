Občina Devin -Nabrežina se ponaša z novo sodobno urejeno spletno stranjo. Kot so upravitelji z županjo Danielo Pallotta izpostavili med včerajšnjo predstavitvijo, je to prva nova dvojezična spletna stran občine v Furlaniji - Julijski krajini. Županja se je izrecno zahvalila deželnemu uradu za slovenski jezik, ki je odločilno pripomogel zlasti k ustreznim prevodom tehničnih terminov.

Spletna stran www.comune.duino-aurisina.ts.it je pregledna in uporabnikom dostopna tako z računalniških zaslonov kot s tabličnih in telefonskih. Pri tem so načrtovalci upoštevali smernice, ki jih Agencija za digitalno Italijo predvideva za spletne strani javnih uprav. Tudi devinsko-nabrežinska občina je pristopila k računalniški mreži ANPR, tako da lahko občani marsikatero potrdilo in izpisek iz registra prebivalstva pridobijo kar na občinski spletni strani. Tu je tudi veliko koristnih informacij o posameznih občinskih službah, na voljo so naslovi elektronske pošte in telefonske številke upraviteljev, pa tudi sveže novice (na primer informacije o prispevkih, ki jih občina namenja dijakom). V nekaterih zavihkih pa bo treba odpraviti še marsikatero jezikovno pomanjkljivost.