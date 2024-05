Nova nesreča na avtocestnem priključku pri Sesljanu

Na avtocestnem priključku pri Sesljanu se je danes zjutraj pripetila nova prometna nesreča, ki na moč spominja na včerajšnjo, ko je voznica v smeri Benetk trčila v obcestno skalo in se je nato večkrat prevrnila ter trčila še v sredinsko varnostno ograjo. Danes je bilo dogajanje podobno, le da je voznica, obratno kot včeraj, v smeri proti Trstu najprej trčila v sredinsko varnostno ograjo in jo je nato odbilo v obcestno skalovje, pri čemer se je poškodovala, avtomobil pa je bil uničen. Reševalci deželne službe 118 so jo s helikopterjem prepeljali v bolnišnico. Na kraju so bili gasilci, osebje družbe Anas, karabinjerji in policisti. Vozni pas na avtocestnem priključku v smeri Trsta so nekaj časa zaprli. Iz smeri Benetk so nastajali zastoji, ki so dosegli dolžino treh kilometrov. Posledice nesreče so ob 10. uri odpravili in je bil promet tekoč.