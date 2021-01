Nova pravila za športni ribolov

Pravilnik o športnem ali rekreacijskem ribolovu na območju, ki je del tržaške luke, bo deležen sprememb. Ribolov s kopnega bo v Starem pristanišču po novem prepovedan, dovoljen bo na delu obale tik pred Velikim trgom in v neposredni bližini akvarija. Luška kapitanija je regulirala tudi prostočasni ribolov v Miljah, kjer bo dovoljeno ribariti na večji površini kot prej. Lokacije, kjer bo dovoljen ribolov, bodo označene z ustreznimi trijezičnimi tablami. Poleg italijanščine bodo table vsebovale tudi slovensko in italijansko verzijo. Za kršitelje novih pravil ribolova so predvidene globe v višini med tisoč in tri tisoč evrov. Nova pravila bodo v veljavo stopila 15. februarja, nova odredba luške kapitanije pa bo nadomestila predhodno iz leta 2010.

