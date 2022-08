Pod Kontovelom na Furlanski cesti so se po četrtkovem neurju pojavile nevarne razpoke na cestišču. Občina je zato izdala preventivno odredbo za delno zaporo ceste. Nekaj sto metrov pred tablo z napisom Prosek Kontovel poteka promet izmenično enosmerno, ureja ga semafor. Območje ob zidu v smeri proti Barkovljam so začasno zagradili z ograjo in ovirami.

Večkrat se je sicer izkazalo, da tanke plasti laporja in peščenjaka, ki sestavljajo fliš pod Kontovelom, niso najbolj primerne za gost promet.