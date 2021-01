Novi zabojniki za steklo in pločevino – manj hrupa in izcedkov

Družba AcegasApsAmga sporoča, da je v lanskem letu začela nameščati nove zabojnike za zbiranje stekla in pločevine, saj načrtuje popolno prenovo mestnih ekoloških otokov; samo lani so na primer zamenjali 700 dotrajanih zabojnikov in okrepili število tistih za zeleni odrez.

Na kakih desetih ekoloških otokih je danes mogoče zaslediti nove zabojnike za steklo in pločevino, ki izstopajo tako po videzu, saj se veliko bolje prilegajo urbanemu okolju, kot tudi po funkcionalnosti. Gre za velike zabojnike temno sive barve iz pocinkanega jekla s prostornino 3000 litrov; dosedanja zelena barva ostaja po novem le na pokrovu zabojnika in na slikovnih znamenjih na njegovih stranicah. Najbolj inovativen vidik pa je očem skrit, saj je v notranjosti zabojnika: dno in stene zabojnikov so namreč prekrite z gumijastim slojem za zvočno izolacijo. Vsakič, ko odvržemo steklenico, povzroči to precejšen hrup, ki bo odslej odpravljen. Težava pa so bili doslej tudi izcedki – čeprav je treba steklenice in pločevinke odvreči brez vsebine, nekaj ostankov tekočine se vseeno nabere. Novi zabojniki bodo ta problem rešili po zaslugi posebnega dna, kjer je nameščen rezervoar, ki lahko vsebuje do 200 litrov tekočine.