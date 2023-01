Novih 29 stanovanj za občane v stiski

Občina Trst lahko na Opčinah, točneje na Mandriji, računa na novih 29 stanovanj različnih velikosti za občane v stiski. V okviru splošnega programa v podporo socialnosti, bivanju na domu ter avtonomiji starejših in šibkejših oseb je namreč obnovila tri trinadstropna stanovanjska poslopja v ulicah San Biagio 1 in 3 ter San Isidoro 1 (t.i. case Cad), kjer je uredila lične prostore, ki jih bodo koristili starejši ljudje, mame samohranilke z otroki, osebe z omejeno telesno gibljivostjo, družine v stiski in nasploh socialno ranljivi, ki so prosili pomoč občinsko socialno službo.

»Občina je od Dežele FJK že v prejšnjem mandatu za socialo prejela 2.470.000 evrov prispevka, s katerimi je povsem obnovila in prekvalificirala tri stanovanjska poslopja. Nastalo je 29 čisto novih, udobnih in varnih stanovanjskih enot brez vsakršne arhitektonske ovire,« je na predstavitvi ob zaključku del pojasnila tržaška odbornica za infrastrukturna dela Elisa Lodi.

Socialna stanovanja so različnih velikosti, glede na bodočega stanovalca pač, se pravi velikosti 45, 55 ali 60 kvadratnih metrov, se je oglasil tudi tržaški odbornik za socialo Carlo Grilli.