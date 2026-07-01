»Novinarska nagrada Luchetta bo tudi letos, ne glede na okoliščine«

Fundacija Luchetta Ota D’Angelo Hrovatin ostaja pri odločitvi, da bo nadaljevala z delom ne glede na pravne postopke, ki jih je sprožila deželna vlada. Ta je namreč napovedala pritožbo na Državni svet zoper sodbo upravnega sodišča TAR Furlanije - Julijske krajine, ki je fundaciji pritrdilo v sporu glede izključitve iz sistema deželnega financiranja kulturnih projektov.

Predsednica fundacije Daniela Schifani-Corfini Luchetta je v odzivu dejala, da odločitev deželne vlade razume z začudenjem. »Ne vem, kaj naj pričakujem od te pritožbe. To skoraj doživljam kot obliko šikaniranja,« je poudarila. Po njenih besedah je bila sodba upravnega sodišča jasna in nedvoumna. Sodišče je namreč presodilo, da so bili kriteriji ocenjevanja v razpisnem postopku neustrezno obrazloženi in v delu tudi nerazumni, zaradi česar je bila izključitev fundacije iz financiranja nezakonita. »Sodba je jasna in ne pušča prostora za drugačne razlage. Zdaj se bomo posvetovali z našim odvetnikom in določili nadaljnjo strategijo,« je dodala predsednica.

Spor se nanaša na razpis za večletno financiranje kulturnih dejavnosti, v okviru katerega je bila fundacija izključena iz seznama upravičencev do sredstev, čeprav je v preteklih letih redno prejemala podporo. Po navedbah fundacije gre za pomemben finančni okvir, saj bi izpad sredstev lahko pomenil več sto tisoč evrov izgube v obdobju treh let. Deželna komisija je odločitev o izključitvi utemeljila z oceno, da fundacija ni dosegla zadostnih točk pri merilih, povezanih z organizacijsko sposobnostjo, kontinuiteto in upravljavsko zanesljivostjo. Upravni sodniki pa so v sodbi zapisali, da je bila ocena v tem delu premalo obrazložena ter zato pravno sporna.

Fundacija, ki že več kot dve desetletji organizira mednarodno novinarsko nagrado, posvečeno novinarjem in fotoreporterjem, ubitim na vojnih območjih, zavrača očitke o slabšem upravljanju. »Naše delo v zadnjih dvajsetih letih lahko jasno dokažemo. Nenehno smo izboljševali kakovost in mednarodni ugled nagrade,« je poudarila predsednica. Kljub pravnemu sporu fundacija poudarja, da priprave na prihodnjo izvedbo nagrade potekajo. »Še ne morem povedati, v kakšni obliki bo potekala letošnja izdaja, vendar je gotovo, da se ne bomo ustavili. Nagrada bo tudi letos, ne glede na okoliščine,« je sklenila predsednica.