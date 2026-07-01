Že 35 let prispevajo k rasti filmske kulture in produkcije

Že petintrideset let prispevajo k rasti filmske kulture in produkcije. Goriško družbo Transmedia je sedemnajst filmskih zanesenjakov, med katerimi je bil nekdanji senator Darko Bratina, ustanovilo 1. julija 1991.

»Zleti smo dejavnost dopolnjevali. V zadnjem obdobju se posvečamo tudi produkciji. Zadnji film, ki smo ga financirali z manjšinskim deležem, je bil celovečerec Mattea Oleotta Ultimo Schiaffo, ki je bil kar uspešen,«pravi predsednik Transmedie Boris Peric in pojasnjuje, da so pred petimi leti sodelovali pri ustanovitvi filmske pisarne GO Film Office, s katero si prizadevajo povezovati krajevne filmske delavce in spodbujati krajevne filmske produkcije.

»Med lanskim letom smo v okviru Evropske prestolnice kulture poskrbeli tudi za umetniške rezidence,«pristavlja Peric in pojasnjuje, da so si z rezidencami prizadevali pritegniti v naše kraje že uveljavljene scenariste in obenem tudi novince.

Cvitković z novim filmom

»Med udeleženci rezidenc je bil tudi slovenski režiser Jan Cvitkovič, tako da se ravnokar zaključuje produkcija njegovega zadnjega filma Hotel alkohol,« pravi Peric.

Transmedia kot znano upravlja dve kinodvorani pod imenom Kinemax v Gorici in Tržiču. »Goriško nepremičnino smo prodali Hiši filma, ki je tako postala lastnica kinodvorane, mi jo pa upravljamo,« pravi Peric in pojasnjuje, da je med pandemijo covida 19 število gledalcev v kinodvoranah upadlo, sicer se v zadnjih časih njihovo število spet dviga.

»Podatki za letošnje leto so dobri. Od januarja do maja letos smo v tržiškem Kinemaxu našteli 52.000 gledalcev, medtem ko jih je bilo v enakem obdobju lanskega leta 43.000. Še večji porast smo doživeli v Gorici; od januarja do maja lani se je nabralo 16.000 gledalcev, letos pa jih je bilo 23.000,« poudarja predsednik Trasmedie, ki pričakuje, da bodo do konca leta v Gorici našteli okrog šestdeset tisoč gledalcev, kar je primerljivo z obdobjem pred pandemijo. Pred tremi desetletji je bilo sicer gledalcev precej več, v Gorici se jih je na leto nabralo med 120 in 130 tisoč, sicer je treba upoštevati, da v takratnih časih ni bilo tako močne konkurence televizije oz. spleta.

Okvirni promet družbe Transmedia je lani znašal 1,4 milijona evrov, sicer je 85 odstotkov prometa predstavljalo delovanje Kinemaxa. »Država po covidu podpira delovanje kinodvoran, prejeli smo davčno kritje za leto 2024, sicer bo kritje zagotovljeno še za leti 2025 in 2026,« je še razložil Peric.

Družba Transmedia je med lanskim letom, po smrti dolgoletnega urednika Daria Stasia, prevzela tudi časopis Isonzo - Soča, ki po novem izhaja štirikrat na leto. Med drugim je Transmedia podprla tudi izdajo vodnika Gorica Nova Gorica: Povezani mesti, ki jo je napisal Andrea Bellavite.