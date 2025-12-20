Novinarski krožek obdaril zdravnike ranljivejših

Že četrto leto je tržaški Novinarski krožek denar, ki bi ga namenili darilom za člane, poklonil humanitarni organizaciji. Tokrat je bilo na vrsti društvo humanitarnih zdravnikov Donk, ki v dnevnem centru skupnosti San Martino al Campo v Ulici Udine in v bližnji solidarnostni čakalnici Spazio 11 nudi brezplačno zdravniško pomoč vsem, ki nimajo dostopa do javnozdravstvenega sistema. V glavnem gre za brezdomce in begunce, ki jim pomaga več kot 80 zdravnikov prostovoljcev.

Motivacijo za nagrado je namesto predsednika krožka Pierluigija Sabattija prebral Luciano Santin. Opozoril je, da bi bilo brez dragocenega dela humanitarnih delavcev na tržaških ulicah še več ljudi. »Treba se je zoperstaviti sovražni retoriki, ki napada priseljence,"« je še povedal. Donacijo sta dvignila predsednik društva Donk Stefano Bardari in zdravnik prostovoljec Michele Carraro.