Novoletni skok v hladno morje (foto)

»Nekaj povsem normalnega se mi zdi, da se 1. januarja vržem v morje. To počnem že 57 let in vsakič, ko skočim v morje, je občutek blažen. Mraz me nikoli ne skrbi, še manj pa letos, saj letošnji zimi sploh ne moremo reči zima. Jaz se redno kopam v morju, tudi pozimi, skoraj vsak dan. Tokratni skok je bil prav prijeten, saj je morje relativno toplo. « S temi besedami je svoj novoletni skok v morje s pomola Čedaz opisal 79-letni Mario Cigar, ki je že peto leto zapored spektakularni skok na glavo izvedel v družbi hčerke Ilare, ki je tako kot vsako leto skočila »na noge«.

Tradicionalnega dogodka se je udeležila lepa množica gledalcev, ki je v živo želela pospremiti doživetje.