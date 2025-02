O Društvu slovenskih pisateljev in opusu Dušana Merca

Izjemna vloga Društva slovenskih pisateljev v zgodovini slovenskega naroda, predvsem v prizadevanjih za jezikovno identiteto, osamosvojitev in neodvisnost, bo v torek, 25. februarja, ob 18. uri v prostorih Tržaškega knjižnega središča ena od tem pogovora med prejšnjim predsednikom Dušanom Mercem in sedanjim Marijem Čukom.

Večer pa bo namenjen tudi opusu pisatelja Dušana Merca, ki je objavil okrog dvajset proznih del, v prvi vrsti romanov, a tudi zbirke kratkih zgodb in knjigo esejev. Merc rad raziskuje perspektive neprilagodljivih posameznikov in v tem pogledu bo zanimivo poslušati zgodbo o skladatelju Mariju Kogoju, ki jo je podrobno opisal v romanu Črna Maska. Dušan Merc je znan tudi po svojih kolumnah z brezkompromisnimi pogledi na splošna družbena vprašanja, v prvi vrsti na šolstvo in položaj mladine. Mladinsko problematiko zelo dobro pozna, saj je bil več kot trideset let ravnatelj osnovne šole Prule v Ljubljani.