O Gentilejevi reformi na posvetu

Študijski center za narodno spravo (SCNR) in Društvo slovenskih izobražencev (DSI) v petek od 16. ure dalje v Peterlinovi dvorani (Ulica Donizetti 3) prirejajo znanstveni posvet ob stoletnici Gentilejeve šolske reforme, na katerem se bodo poglobili v njene posledice za primorski prostor.

Program predavanj

Posvet bosta uvedla predsednik DSI Martin Brecelj in direktor SCNR Tomaž Ivešić. Prvi sklop predavanj bodo nato oblikovali Renato Podbersič (Italijansko šolstvo na okupiranem ozemlju 1915–1917), Igor Grdina (Gentilejeva šolska reforma - filozofska, italijanska ali fašistična) in Milena Černe (Gentilejeva reforma in slovensko šolstvo na Primorskem).

Med drugim sklopom bo Salvator Žitko spregovoril o odmevu reforme v Istri, Matic Batič o ideološki sporočilnosti italijanskih šolskih stavb na Primorskem, Milan Pahor pa o partizanskem šolstvu na Primorskem 1943–1945. Okroglo mizo bodo sklenili Erika Jazbar (Slovenska gimnazija pod Kapelo v Gorici 1944–1945), Mira Cencič (Slovensko šolstvo na Primorskem v času Zavezniške vojaške uprave 1945–1947) in Ivo Jevnikar (Zavezniški protagonisti obnavljanja slovenskih šol zahodno od Morganove linije).