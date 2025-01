O igralskem ansamblu »poklicnih« norcev, ki ruši stereotipe

Noi siamo gli errori che permettono la vostra intelligenza (Mi smo napake, ki omogočajo vašo inteligenco). Tako je naslov filmu, ki ga je režirala Erika Rossi in prvič pripoveduje o Akademiji norosti (v izvirniku Accademia della follia) in njenem idejnem očetu oziroma voditelju Claudiu Misculinu.

To je profesionalni ansambel »poklicnih« norcev, igralcev po izobrazbi, ki je nastal leta 1982 v Trstu in je še vedno vitalen in aktualen. Na odru jim je norost omogočila izhod iz stereotipov in svobodno oziroma dostojanstveno življenje, saj so svojo duševno motnjo priznali in jo z odra delili s publiko. Pokojni Misculin (umrl je septembra leta 2019) je na oder postavil eksperimentalno gledališče, ki uprizarja utrinke življenjskih zgodb ljudi, ki so izkusili psihiatrično bolnišnico in trpljenje duševnih motenj.

Erika Rossi je s pomočjo še nepoznanega arhivskega gradiva rekonstruirala rojstvo gledališkega ansambla in njegov razvoj skozi desetletja predstav, delavnic ter vaj kot edinstven primer v Italiji. Film je vključen v letošnji Tržaški filmski festival in ga bodo premierno predvajali v nedeljo (14. januarja) ob 11. uri v gledališču Miela.