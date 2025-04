Deset let Noči klasikov na liceju Prešeren

Tudi na slovenskem liceju Franceta Prešerna v Trstu bodo danes (4. aprila) počastili italijansko noč klasičnega liceja. Dijakinje in dijaki bodo od 18. ure dalje v šolskih prostorih na Vrdelski cesti ponudili obiskovalcem dramske prizore, delavnice in druge dejavnosti, s katerimi želijo javnosti približati antični svet. Ne bo pa čisto običajen dogodek, saj prireditev na šoli poteka že deset let. Več o tem je povedala koordinatorka priljubljenega šolskega dogodka je profesorica Lidija Rupel.

Kaj pripravljate za obiskovalce?

Naj povem, da je letos čutiti posebno navdušenje, saj je to za našo šolo deseto, torej jubilejno leto sodelovanja pri tej vsedržavni pobudi. Zaradi tega smo pripravili karseda bogat program: predstavili bomo brošuro z dramskimi prizori, ki so nastali v desetih letih, in teh je bilo kar veliko! Seveda bomo predstavili tudi nov dramski prizor, ki so ga napisali in režirali nekateri dijaki 4. klasičnega liceja (Pietro, Lara, Sofija in Maja), ter dramsko uspešnico iz prejšnjih let.

Boste na šoli gostili kakega gosta?

Matej Susič nam bo predstavil svoje bogate popotniške izkušnje. Razglasili bomo tudi zmagovalca ali zmagovalko na notranjem šolskem natečaju, ki smo ga posvetili Sredozemlju. Vmes bodo na sporedu glasbene točke, lov na zaklad in delavnice za vse okuse (kulinarična, plesna, umetniška...).

Z veseljem ugotavljamo, da med sabo sodelujejo dijakinje in dijaki iz različnih letnikov: ob pripravi Noči se namreč utrjujejo prijateljske vezi in se ovrednotijo skriti talenti vseh nastopajočih. Skratka, na klasični vzporednici je v tem času kar živahno in dijaki nestrpno pričakujejo današnji večer.