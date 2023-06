O impresionizmu in Joyceu

Napetost je bilo občutiti v zraku. Le še objem s prijateljicami in spodbudna beseda, ki vedno dobro dene, in že je Veronika Starc, dijakinja Družbeno-ekonomske smeri liceja Antona Martina Slomška, pogumno zakorakala pred maturitetno komisijo. Med tem časom je vsa nasmejana v družbi prijateljice iz razreda prišla Johanna Starc. »Ne boj se, profesorji so prijazni,« je hitela miriti Veroniko, ki je komaj čakala, da bo preizkušnje konec.

Kot je razložila Johanna, ji je komisija v analizo predstavila znamenito sliko francoskega impresionista Claudea Moneta Japonski most. Slednjega je slikar ovekovečil v svojem parku v Givernyju pri Parizu. »Začela sem govoriti o impresionizmu, nato sem predstavila slovensko moderno ter se osredotočila na Kosovela in njegovo Slutnjo,« je razložila maturantka, ki je eno leto preživela na dijaški izmenjavi v Španiji.

Na Znanstvenem liceju Franceta Prešerna je bilo ozračje bistveno manj napeto, le dijakinja znanstvenega liceja Tea Civardi je v četrtem nadstropju čakala, da jo pokličejo pred komisijo. Ta čas je v družbi prijateljev iz učilnice prišla Anna Bragagnolo. »V branje sem dobila besedilo,« je razložila »odlomek iz dopisa med pisateljema Jamesom Joyceom in Italom Svevom, ki sta v Trstu prijateljevala. Po predstavitvi življenja in dela Sveva oziroma Hectorja Schmitza se je posvetila psihoanalizi in Sigmundu Freudu, pri slovenščini pa jo je profesorica izprašala o Dogodku v mestu Gogi Slavka Gruma. Dobila je tudi vprašanje o totalitarizmih v zgodovini. »Pri matematiki sem popravila nekaj napak iz pisne preizkušnje, spregovorila pa sem tudi o Einsteinovi teoriji relativnosti in njenem vplivu na literaturo in umetnost. Pri naravoslovju je bilo govora o kajenju in pljučih, zaključila pa sem z državljansko vzgojo in italijansko ustavo,« je bila jasna Anna, ki jo oktobra čaka študij psihologije v Trstu.