O junakih in njihovih terorističnih dejanjih

Junaki ali teroristi? Borci za osvoboditev Slovencev in Hrvatov izpod fašističnega jarma ali krvoželjni slovanski banditi? Vprašanje je že 92 let, kolikor jih je minilo od ustrelitve Ferda Bidovca, Franja Marušiča, Alojza Valenčiča in Zvonimirja Miloša, predmet ostrih polemik. V nekaterih neofašističnih krogih se še danes pojavlja teza o štirih slovanskih teroristih, ki ne zaslužijo spomina in časti. Toda znanstvena literatura in zgodovinopisje sta jasna: bazoviški junaki niso bili teroristi, kljub temu, da so izvajali teroristična dejanja.

IDEAL? SVOBODA. SREDSTVO? BORBA.

Z uporabo sile slovenski narod osvoboditi fašistične strahovlade, slovensko Primorje pa priključiti Jugoslaviji. To sta bila glavna cilja tajne protifašistične organizacije Borba (TOB). Borbaši so se za dosego svojih ciljev posluževali vseh metod, tudi terorističnih. Z nasiljem so se borili proti nasilju mačehovske države, ki jih je zatirala in preganjala. Dovolj povedno je že geslo borbašev: »Naš ideal je svoboda, naše sredstvo je Borba!« 29. decembra 1927 je zgorela potujčevalnica slovenskih otrok na Proseku. Ogenj je borbaše utrdil v prepričanju, da se je treba fašizmu upreti z vsemi sredstvi, tudi z nasiljem.

GORELE SO ŠOLE, POČILO JE UREDNIŠTVO

Zažigalne akcije borbašev so se nadaljevale skozi vse leto 1928. Gorelo je med drugim na Proseku, na Katinari in v Tolminu. Sicer pa je bil napad proti fašizmu in njegovim simbolom predpogoj, da so borbaši kogarkoli sprejeli med svoje vrste. Pri požigih so se v glavnem posluževali bencina, bombe pa so uporabili leta 1930.

Prvi peklenski stroj je razneslo v noči med 5. in 6. januarjem pri Svetilniku zmage na Greti, bomba je ustvarila luknjo v zidu. Daleč najbolj odmevna in najbolj katastrofalna akcija pa se je zgodila 10. februarja pozno zvečer, ko je v zrak letelo uredništvo fašističnega časopisa Il popolo di Trieste. Bidovec in Marušič sta v uredništvo časopisa, ki je pljuval strup po slovenski in hrvaški skupnosti v Julijski krajini, nastavila peklenski stroj in vžgala. Računala sta, da bo do eksplozije prišlo, ko bo redakcija prazna. Ob 22.50 pa je silovito udarilo, bomba je lažje ranila dva novinarja, smrtno pa ranila urednika časopisa Guida Nerija, ki je bil takrat slučajno v uredništvu.