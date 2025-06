O kakovosti olja in njegovih koristih za zdravje

Skupina 15 udeležencev dogodka je pod oljkami odkrivala in okušala ekstradeviško oljčno olje s Krasa, v tem primeru belico domačina Miloša Čotarja. Slednji jim je predstavil zgodovino, pravzaprav preporod oljkarstva na naših koncih. »Tukaj nimamo številk in nikakor ne nameravamo naskakovati svetovnega tržišča z našim oljem, kvečjemu nasprotno - ljudi želimo priklicati k nam, da spoznajo naše olje in naše kraje, doživijo stik z zemljo,« je povedal. Pogovor se je kajpak dotaknil tudi uporabe olja v krajevni kuhinji. Različnost olj, kljub omejenemu prostoru, dovoljuje kuharskim mojstrom, da se na krožnikih z okusi poigrajo, kar je nedvomno dodana vrednost.

V Medjevasi, na kmetiji Pr Kropinci, kjer imata osmico Luciana in Stano, so v soboto gostili junijski Prigrizek v oljčniku, dogodek, ki sta ga v sklopu državnega programa združenja Mest olja priredila Občina Devin - Nabrežina in združenje Kraška gmajna.

Gostom je postregel z osnovami pokušnje - poučil jih je, na kaj morajo biti pozorni, ko okušajo olje, na značilnosti in znake kakovosti olja. »Zavedali smo se, da povprečen potrošnik sploh ne ve, kaj je dobro olje. Industrijska proizvodnja vodi v zmotno prepričanje, da olje ne sme imeti okusa in da je napačno, če peče v grlu. Brez okusa so namreč nizkocenovna olja, medtem ko so naša močna in okus pride do izraza že z nekaj kapljicami,« je opozoril Čotar in ugotavljal, da je treba potrošnika ponovno vzgojiti o tem, kaj je kakovost. Tudi s takimi pobudami, ki jih ni nikoli dovolj.