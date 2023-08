O kolesarski poti na nabrežju nasprotujoča si mnenja

Urejanje kolesarskega omrežja na tržaškem nabrežju poteka po načrtih. Do začetka tedna mobilnosti (med 16. in 23. septembrom) bodo končali s postavljanjem poti med luško kapitanijo in pomolom Audace, do konca novembra pa nameravajo kolesarski projekt, kateremu je Občina Trst iz mehanizma za okrevanje in odpornost namenila 590 tisoč evrov, tudi končati. In če so mestne oblasti s potekom del in projektom zadovoljne, tega ni mogoče reči za kolesarska združenja, ki menijo, da denar ni bil dobro investiran in da je nova infrastruktura dokaz, da smo izgubili lepo priložnost za ureditev ustrezne urbane kolesarske poti. Redni kolesarji Občini Trst namreč očitajo, da ureja omrežje, ki nima na glave ne repa, in da morajo zato kolesarji prehajati s samostojne kolesarske površine na mešano, kar pomeni več dodatnih konfliktnih točk ter nevarnost za kolesarje.

Problem predstavljajo tudi nekatere nedorečenosti z upravitelji dela površin, na katerih je označena nova kolesarska pot. V preteklih dneh so narisali horizontalne elemente kolesarskih površin pred Pomorsko postajo, ki pa so dejansko neuporabne v času, ko so ob pomolu privezane potniške ladje, saj je območje ograjeno. Prav v zvezi s slednjo prometno signalizacijo se je odbornik za urbanistično načrtovanje Michele Babuder že sestal s predsednikom pristaniške uprave Zenom D’Agostinom in nanj naslovil prošnjo, da bi ograje, ki ob prisotnosti ladij za križarjenje ločijo cestišče in območje namenjeno potnikom velikih križark, premaknili za približno dva metra proti morju.

