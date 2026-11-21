Jutrišnji, zaključni dan Novinarske nagrade Luchetta se bo začel v gledališču Miela ob 9.30 s pregledom tiska. Ob 10.15 bo novinar Primorskega dnevnika Martin Poljšak predstavil knjigo A kot Ali ob protagonistu Mudassarju Aliju. Ob 11. uri bodo protagonisti otroci na omrežju - z novinarko Anno Vitaliani se bodo pogovarjali zmagovalka nagrade v kategoriji italijanskega tiska (z delom Odraščanja v omrežju: svetla in temna plat otroških vplivnežev) Chiara Nardinocchi, predsednica Parole O_Stili Rosy Russo in pediater ter predsednik Centra za zdravje deklic in dečkov Giorgio Tamburlini.

Ob 11.30 bo v mali dvorani Annalisa Camilli predstavila svojo knjigo Divieto di protestare. Festival se bo sklenil ob 16. uri v kavarni San Marco, kjer se bo novinar Nico Pirro pogovarjal o »razorožitvi besed« s kolegoma Marcom Damilanom in Beppejem Giuliettijem.