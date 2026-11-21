Na Trgu Libertà do nadaljnjega do nadaljnjega ne veljajo omejitve pri razdeljevanju humanitarne pomoči beguncem, ki jih je pred mesecem dni sprejela tržaška kvestura. Kot poroča dnevnik Il Piccolo, je Deželno upravno sodišče (TAR) zamrznilo izvajanje ukrepa, s katerim je kvestura humanitarnim organizacijam, kot sta Linea d'ombra in Fornelli resistenti dovolila, da zdravstveno pomoč in hrano migrantom delijo le med ponedeljkom in petkom, od 18. do 20. ure. Deželno upravno sodišče je po poročanju Piccola humanitarce obenem pozvalo, naj se s pristojnimi na Občini Trst dogovorijo o uporabi primernih prostorov za nudenje humanitarne pomoči migrantom.

Humanitarci so se zoper ukrep pritožili na TAR. Sodišče bo končno odločitev sicer sprejelo 16. decembra, do takrat pa je humanitarcem dovolilo, da vse dni v tednu ter ob vseh urah nemoteno delajo na Trgu pred tržaško železniško postajo. Lorena Fornasir, duša humanitarne organizacije, je za Primorski dnevnik potrdila novico. Obenem je dejala, da humanitarci odločitve sodišča niso obešali na veliki zvon, saj niso hoteli razpihovati že tako močnih napetosti v zvezi z njihovim humanitarnim delom na trgu. Kot je razložila, jih je sodišče o zamrznitvi ukrepa obvestilo v četrtek zvečer. Novice pa Linea d'ombra ni posredovala javnosti ali se z pdločitvijo sodišča hvalila. Včeraj (v petek) so tako na trgu ostali do poznih večernih ur in ne le do 19. ure, kot je sprva velela kvestura. Humanitarci bodo s svojim delom nadaljevali tudi danes in jutri, torej med vikendom. Kljub odločitvi sodišča bodo, tako Fornasir, previdni in pozorni na odzive policije.