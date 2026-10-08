O Slovencih na regati, kjer je druženje pred tekmovanjem

Barcolana je za Trst izjemno pomembna prireditev, zato slovenske organizacije in klubi morajo biti zraven, je osrednje sporočilo ponedeljkove razprave, s katero se je začela nova sezona srečanj Društva slovenskih izobražencev (DSI). Izjemoma je pri večeru v vlogi soprireditelja sodelovalo Združenje slovenskih športnih društev v Italiji (ZSŠDI), kar se je v Peterlinovi dvorani zgodilo prvič.

Za razpravljalsko mizo so sedeli predsednik Tržaškega pomorskega kluba Sirena Igor Filipčič, zunanja sodelavka podjetja Barcolana Nataša Valentič ter podpredsednik jadralnega kluba Čupa in regatni sodnik Luka Vuka. Pogovor z njimi je vodil Evgen Ban.

Valentič je povzela razvoj prireditve, ki je od skromne regate leta 1969 prerasla športni okvir in je danes velik gospodarski vzvod za Trst. K preobratu je odločilno prispevala zavarovalnica Generali, ki je od osemdesetih let glavni pokrovitelj prireditve. Kot je povedala Valentič, je v gospodarsko-športnem stroju skozi celo leto vpetih okrog tisoč ljudi, saj je oktobrsko dogajanje le vrhunec prireditve, ki ima veliko organizacijsko ozadje.

Da je tekmovalni vidik razmeroma nepomemben, sta se strinjala tudi Filipčič in Vuga. Oba sta večkrat poudarila, da se za zmago na regati poteguje le ščepec jadrnic velikank, znatna večina udeležencev pa se na morje poda zaradi želje po druženju in z namenom, da premaga soseda v domačem privezu.

Filipčič je sicer omenil primer kapitana in odličnega jadralca Franca Sedmaka, ki s svojo manjšo jadrnico pogosto zmaga v svoji kategoriji. Na krovu ima zmeraj tudi mlade jadralce, ki nabirajo izkušnje, kar je za jadralni klub, kot je Sirena, pomembno.