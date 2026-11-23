Zaradi nujnih del na obcestnem zidu, ki se ruši ob Lonjerski cesti pri hišni številki 241/1, je od danes za približno mesec dni nemogoče voziti od Svetega Ivana in Podlonjerja do Lonjerja (in obratno). Zaradi tega sta Občina Trst in prevoznik Trieste Trasporti organizirala sistem nadomestnih minibusov, ki bodo povezovali Lonjer s Katinaro.

Urad za infrastrukturo Občine Trst je za izvedbo omenjenih del odredil več dnevno zaprtje prizadetega odseka Lonjerske ceste, in sicer na razdalji 80 metrov od delovišča, ki so ga zagnali danes.

Kot so pred dnevi sporočili, o čemer smo poročali, gre za dela, ki jih je treba nujno opraviti, da bi preprečili obsežnejše rušenje zidu, nemogoče pa bi jih bilo izvesti brez prometne zapore. Dela naj bi predvidoma trajala 30 dni, zapora bo veljala do njihovega zaključka.

V tem času bosta avtobus št. 35 in nočni avtobus B vozila le do Podlonjerja, kjer bo začasna končna postaja. Da bi omejili nevšečnosti za prebivalce Lonjerja, ki se tako ne bodo mogli peljati naravnost do Sv. Ivana in mestnega središča, bodo Občina Trst, Dežela FJK in podjetje Trieste Trasporti uvedli nadomestno prevozno storitev, ki bo v tem času povezovala Lonjer s Katinaro, in sicer samo od ponedeljka do petka.

Na voljo bodo manjši avtobusi s po osmimi sedeži (vozila vrste M1), primerni za alternativno traso, pot pa bo krožna: iz Lonjerja bodo vozili na Katinaro (kjer je mogoče prestopiti na druge avtobuse), nato po ulicah Marchesetti in Battigelli nazaj v Lonjer. Vozni red je objavljen na strani triestetrasporti.it.