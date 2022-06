»O tehnologiji se pač ne da pripovedovati – moraš jo doživeti!«

Kaj je virtualna resničnost (VR)? Po definiciji je to simulacija, v kateri računalniško ustvarjeno okolje izgleda kot realni svet. To računalniško okolje pa ni statično, ampak se odziva na premike, kretnje in verbalne ukaze uporabnika, kar slednjemu daje občutek, da je v tem virtualnem svetu res prisoten.

»Pri Skladu Mitja Čuk smo potencial potopitvenih tehnologij bolje spoznali v šolskem letu 2019/2020, ko smo zasnovali projekt Mladi za(S)klad VR, s katerim smo najstnikom ponudili možnost, da so ustvarili svoj virtualni prostor druženja v času epidemiološke zaustavitve javnega življenja in jih na ta način vodili v odgovorno uporabo tehnologije virtualne oziroma obogatene resničnosti,« pravi Eva Ciuk, pobudnica projekta in odbornica Sklada Mitja Čuk. »Takrat smo prišli do spoznanja, da bi lahko digitalne tehnologije izkoristili v učne namene, kot to že dolgo zahtevajo evropske smernice in priporočila italijanskega ministrstva za šolstvo. Koronačas nas je prisilil, da smo le naredili korak, ki ga od šolskega sistema zahteva tudi Evropska komisija v akcijskem načrtu za digitalno izobraževanje, in sicer da postane informacijsko komunikacijska tehnologija (IKT) sestavni del poučevanja in izobraževanja vsakega posameznika.«