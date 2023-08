Ob 22. uri 31,5°C, nato lep del noči nad 30°C!

Vročina je sinoči z burjo še dodatno pritisnila in je bila današnja noč na Tržaškem, pa tudi marsikje drugje, med najtoplejšimi v zgodovini meritev, morda - podatek pa bi bilo treba preveriti - celo najtoplejša doslej. V Trstu je meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa več ur beležila temperature nad 30 stopinj Celzija. Sinoči ob 22. uri je namerila kar 31,5 stopinje Celzija, kar je v nočnih urah brez sončnega žarčenja res zelo veliko. Opolnoči so zabeležili temperaturo 30,8 stopinje Celzija, ob enih po polnoči 30,6 in ob 2. uri 30,3 stopinje Celzija. Ob 3. in 4. uri se je živo srebro le rahlo spustilo pod 30 stopinj Celzija, točneje na 29,8 stopinje Celzija, ob 5. uri pa se je spet rahlo povzpelo nad 30 stopinj Celzija na 30,1 stopinje Celzija. Gre za zelo visoke temperature, ki jih je spremljala povečini okrog 55-odstotna vlaga, ozračje torej niti ni bilo posebno suho. Toplotna obremenitev je bila za nočne ure zelo velika in je mnogim onemogočala sprostilni spanec.

Noč je bila vroča tudi na Kraški planoti in drugod po deželi. V Zgoniku se denimo najnižja nočna temperatura ni spustila pod 26,4 stopinje Celzija.

Ob 10. uri, ko je burja oslabela in je zapihal morski veter, se je v Trstu živo srebro spustilo na 28,2 stopinje Celzija. V prihodnjih urah pa se bo ozračje seveda z močnejšim sončnim žarčenjem spet segrelo.

Do vključno nedelje bo pretežno jasno in vroče. Najtoplejša bosta današnji ali morda še jutrišnji dan, nato bo kakšna stopinja Celzija manj, še vedno pa bo vroče.

V nedeljo zvečer ali v noči na ponedeljek bo naše kraje dosegla hladna vremenska fronta in se bo ob padavinah in nevihtah ozračje občutno osvežilo.