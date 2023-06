Ob dnevu slovenske državnosti tudi zahvala italijanskim oblastem

Ob prisotnosti visokih gostov s slovenskim ministrom Matejem Arčonom in tržaškim ter goriškim prefektom na čelu so sinoči v Kulturnem domu v Trstu proslavili dan državnosti Republike Slovenije. Sprejem je generalni konzulat RS v Trstu priredil v sodelovanju s krovnima organizacijama SKGZ in SSO ter Slovensko turistično organizacijo.

Želeli smo prikazati bogastvo in razvoj čezmejnega prostora, enogastronomsko ponudbo in kulturne vezi je uvodoma dejal gostitelj, generalni konzul Gregor Šuc. Zato so k sodelovanju povabili učence in pevce Glasbene matice iz Trsta, Glasbene šole Koper in evropskega orkestra ESYO. Svoje dobrote pa so, ob koncu uradnega dela dogodka, ponujali slovenska podjetja, kmetije in vinarji iz Brd, Vipavske doline in Krasa.

V parterju Kulturnega doma so sedeli slovenski in italijanski politični, diplomatski, kulturni in vojaški predstavniki - med njimi tudi državna sekretarka Vesna Humar in tržaški župan Roberto Dipiazza. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Arčon, ki - kot je povedal z odra - se je prvič sam prevajal v italijanščino, se je italijanskim oblastem zahvalil, ker se vse bolj zavedajo dragocene vloge, ki jo odigrava slovenska manjšina v Italiji. Na dogodku, o katerem bomo še poročali, sta ob slovenski odmevali tudi italijanska in evropska himna.