Ob dvajsetletnici 230 dogodkov

»Vračamo se na Verdijev trg,« je napovedal občinski odbornik Giorgio Rossi na včerajšnji predstavitvi v dvorani Luttazzi v Skladišču 26 Starega pristanišča, »napolnili bomo Grad sv. Justa in povabili ljubitelje gledališča v obnovljeni park muzeja Sartorio«. Ob treh glavnih lokacijah je Rossi predstavil še vzporedno dogajanje v mestnih četrtih in na Krasu, ki so ga organizatorji poimenovali Trieste Estate Fuoricentro. Poletni ponudbi, za katero je grafično podobo izdelala mlada ilustratorka Giovanna Giuliano, je občina namenila 1,2 milijona evrov, od katerih so 250 tisoč pridobili iz priliva od turistične takse.

Tržaško poletje se obeta živahno. Ob že napovedanih večjih dogodkih, kot sta koncerta skupine Måneskin in pevca Zucchera, bo v središču mesta in v predmestju zaživelo več kot 230 dogodkov pod skupnim naslovom Trieste Estate, ki letos praznuje okroglih dvajset let. Od leta 2003 si namreč tržaška občina prizadeva, da bi občanom in turistom ponudila kakovostne in v glavnem brezplačne prireditve na prostem.

Umetnost se bo prepletala z vsakdanjim življenjem v Škednju, pri Sv. Soboti, na Judovcu, v Naselju sv. Sergija, pri Sv. Ivanu in Sv. Jakobu, na Melari, Opčinah in Proseku, v Barkovljah in na Greti, v Rojanu in pri Stari Mitnici. Za organizacijo prireditev zunaj mestnega središča skrbita gledališči Teatro degli Sterpi in Hangar.

V muzejskem parku tudi SSG

Tudi dramskih večerov ne bo manjkalo. V parku mestnega muzeja Sartorio bodo ponudili poletni niz Let’s play - tre teatri al Sartorio, pri katerem sodelujejo Slovensko stalno gledališče, Contrada in Miela. Začeli bodo s Premejevanjem - Sconfinarrando Mirana Košute v skupni produkciji. Slovensko stalno gledališče bo nato ponudilo še ogled predstav Pina in Perpaolo, Plenir in O snegu in ljubezni.

V proseškem Kulturnem domu bo konec julija večer z godbama iz Milj in Nabrežine, barkovljansko društvo pa bosta obiskala pihalna orkestra iz Brega in Salezijancev. Informacije o vseh dogodkih so na voljo na uradni spletni strani poletnega niza www.triestestate.it.