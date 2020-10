Ob kronah, dinarjih in lirah Rebulova medalja

Epidemija novega koronavirusa je letos vplivala tudi na delovanje Slovenskega zamejskega numizmatičnega društva Janeza Vajkarda Valvasorja iz Trsta. Tako so imeli na primer občni zbor meseca oktobra in ne v spomladanskem času.

Ob običajnem delovanju, mesečnih sestankih in sodelovanju s sorodnimmi društvi bodisi v Trstu kot v Sloveniji, so največ časa in energije porabili za pripravo in kovanje medalje, ki so jo posvetili preminulemu pisatelju Alojzu Rebuli.

Odmevnejša pobuda, ki so jo numizmatiki izvedli leta 2019, je bila tudi razstava bankovcev in kovancev, ki so jo meseca junija postavili v Peterlinovi dvorani v Trstu v sklopu projekta Brez meja. Predstavili so razne valute, ki so krožile v naših krajih in so jih uporabljali naši prednike (krone, dinarje, lire, bone, tolarje in prve evre).