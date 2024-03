Ob mednarodnem dnevu ugodnosti za ženske

Tržaška občina, v sodelovanju s številnimi društvi in lokalnimi podjetji, se pripravlja na praznovanje mednarodnega dneva žensk. Dogajanje so predstavili včeraj dopoldne v palači Gopčević, kjer sta spregovorila odbornik za enake možnosti Maurizio De Blasio in odbornica za varnost Caterina de Gavardo ter predstavniki številnih društev, ki s pokroviteljstvom občine prav tako ponujajo v tem tednu številne dejavnosti.

Brezplačno v muzeje

V petek bo občina vsem ženskam ponudila prost vstop v mestne muzeje. Brezplačno vstopnico ponujajo tudi v muzeju Miramarskega gradu, Znanstvenem imaginariju, Muzeju Antarktike in v Muzeju judovske skupnosti Carlo in Vera Wagner. Po znižani ceni pa bodo za ženske vstopnice v kinodvoranah The Space v nakupovalnem središču Torri d’Europa in Nazionale v Drevoredu 20. septembra.

Višek dogajanja bo srečanje z dijakinjami in dijaki tržaških šol v dvorani Luttazzi v Skladišču 26 Starega pristanišča. Elisabetta Vezzosi, vodja oddelka za humanistične študije na tržaški univerzi, bo predavala o osmem marcu, pomenu in evoluciji mednarodnega dne žensk. S psihologinjo Lauro Pomicijo bo tekla beseda o stereotipih, z lokalno policistko Gianno Ellero, prvo tržaško redarko, pa bodo mladi spoznali težave in prednosti poklica, ki je bil do nedavnega le moški. Prav tako samo moške je do pred nekaj leti sprejemala italijanska vojska. O tem bo spregovorila ena od dan danes številnih vojakinj.