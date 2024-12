Ob najmočnejšem sunku 117 km/h tokrat izstopa povprečna hitrost burje

Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa iz FJK je od včeraj na pomolu Bandiera v Trstu namerila najmočnejši sunek burje 117 kilometrov na uro. V celotnem včerajšnjem popoldnevu so sunki občutno presegali hitrost 100 kilometrov na uro in občasno tudi danes. Zlasti pa so zgovorni podatki o povprečni hitrosti burje. Ta je namreč dosegla 79 kilometrov na uro in je bila več ur nad 70 kilometri na uro, vseskozi pa, vključno danes, nad 60 kilometri na uro.

Gre za zelo visoko povprečno hitrost. Navadno je veljalo neko nenapisano pravilo, da je povprečna hitrost burje približno polovična glede na njeno najvišjo hitrost. Se pravi, da ob hitrosti 120 kilometrov na uro bi bila upravičena povprečna hitrost kakih 60 kilometrov na uro, kar se dogaja v zdajšnjih ponedeljkovih popoldanskih urah. Včeraj pa jo je presegala za kakih 20 kilometrov na uro, kar ni malo.

Burja je namreč izredno sunkovit in vrtinčast veter in so njeni najmočnejši sunki navadno zelo kratki, včasih krajši od sekunde. Vrstijo pa se sunki in popuščanja, kar povprečna hitrost dobro zaobjame.

Tokrat je bila njena povprečna hitrost zelo visoka, njen pritisk je bil konstanten in močen. Zato je razumljivo, da je povzročila več težav kot ponavadi.

Tržaški gasilci so malo pred poldnevom sporočili, do so od včeraj do današnjega jutra zaradi burje opravili kakih 90 posredovanj, na seznamu pa so imeli tedaj še kakih deset intervencij. Goriški gasilci pa so v zadnjih 24 urah zaradi burje opravili kakih 40 intervencij.