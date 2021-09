Ob novici, da bo moral »pihati«, si je v bližnjem baru naročil kozarec vina

Karabinjerji iz Devina so danes pri Proseku ovadili 60-letnega tržaškega občana, ker ni želel opraviti alkotesta. Predstavniki organov pregona so okoli poldneva na parkirišču nakupovalnega središča Lanza pri Proseku opazili vozilo, ki je nevarno cikcakalo. Ko so ustavili voznika, so opazili, da je njegov zadah zaudarjal po vinu, od opitosti so se mu svetile oči. Naročili so mu, naj izstopi iz vozila in pihne v napravo za alkotest, moški pa se je meni nič tebi nič odpravil v bližnji bar in si naročil kozarec vina. Očitno je upal, da bo z "osminko" rujnega pretental napravo za merjenje alkohola v krvi. Karabinjerji so ga kmalu dohiteli, mu odvzeli vozniško dovoljenje in ga zaradi zavrnitve alkotesta ovadili na prostosti. Avtomobil znamke Jeep so zaupali njegovemu znancu.