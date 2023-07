Ob obletnici slavje in vaja

Minuli konec tedna so tržaški prostovoljni gasilci praznovali štirideseti rojstni dan. Vse se je v nedeljo začelo na Velikem trgu, kjer sta bila na sporedu blagoslov gasilskih vozil in slavnostni dvig tržaške in italijanske zastave. Slavja so se udeležili tudi člani Prostovoljnega gasilskega društva Breg.

Karavana vozil se je nato premaknila do cerkve svete Marije velike, kjer je tržaški škof Enrico Trevisi daroval slovesno mašo. Dogajanje se je od tam preselilo v telovadnico na Čarbolo, kjer sta prisotne nagovorila komandant tržaških prostovoljnih gasilcev Giuliano Bacher in odgovorni v deželni vladi za varnost Pierpaolo Roberti. Ta se je gasilcem zahvalil za požrtvovalno delo in pohvalil mednarodno in meddeželno sodelovanje reševalnih služb.

Roberti se je v nagovoru navezal na vajo Trstenik 2023, ki so jo v soboto izvedli na Napoleonski cesti. Pri njej so ob koordinaciji deželne Gozdarske policije sodelovali slovenski gasilci, prostovoljni gasilci iz vse dežele, prostovoljci civilne zaščite s Tržaškega in Goriškega, gorski reševalci ter osebje zdravstvenega podjetja Asugi. Slednje je sodelovalo v simulaciji reševanja osebe, ki je padla v grapo in si zlomila nogo, ter pri iskanju pogrešane osebe.