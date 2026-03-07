Ob osmem marcu ženske brezplačno v muzeje

Ženske, dekleta in deklice bodo na Tržaškem tudi letos ob osmem marcu deležne posebne pozornosti. Med drugim si bodo lahko brezplačno obiskale vrsto muzejev, v kinodvoranah pa gledale filme po znižani ceni. Na sporedu bo tudi vrsta debat, predstavitev knjig in naravoslovnih dogodkov, vsi bodo na temo žensk, katerim je namenjen jutrišnji dan.Spored osmomarčevskih dogodkov, ki jih prireja Občina Trst, so včeraj predstavili v avditoriju tržaškega muzeja literature LETS na Trgu Hortis.

Občinski odbornik za socialno politiko Maurizio De Blasio je izpostavil pomen, ki ga ima boj za enokopravnost med moškim in žensko. Tudi za ta namen se je občina odločila, da na jutrišnji dan na pročelje Mestne hiše razobesi transparent s podobo svetilnika na Greti in kipa krilate zmage na njegovi strehi, simbola boja in vztrajnosti. Neptunov vodnjak na Borznem trgu pa bo zvečer razsvetljevala vijolična luč.

Bogat spored dogodkov se bo pričel že danes ob 11. uri, ko si bodo lahko ženske brezplačno ogledale razstavo o beneškem ljubimcu Casanovi v Muzeju Petrarchesco Piccolomineo. Za rezervacije pišite na museopetrarchesco@comune.trieste.it. Ob 15.30 pa bo v dvorani Bazlen v palači Gopčević na sporedu pogovor o življenju in delu Elisabette Caminer Turra, ene prvih italijanskih novinark in bork za emancipacijo žensk.

Jutri si bodo lahko ženske brezplačno ogledale vse tržaške mestne muzeje. Med 9. in 19. uro jih čaka tudi brezplačen ogled Miramarskega gradu. Ob 10. uri jih bodo veseli v openskem Muzeju burje (rezervacije na museobora@gmail.com), med 10. in 18. uro pa jih pričakujejo v Znanstvenem imaginariju v Starem pristanišču. Tudi hišo in muzej tržaške umetnice Alice Psacaropulo si bo mogoče ogledati ob 10. uri. Ob 10.30 pa bo vrata odprla nekdanja pralnica pri Svetem Jakobu, obiskovalke bodo tam spoznale zgodbo peric, močnih žensk, ki so s trdim delom skrbele, da je bil doma kruh na mizi. Ravno tako ob 10.30 bo v Muzeju vojne za mir De Henriquez na sporedu voden ogled po razstavi o ženskah v prvi svetovni vojni.

Ob 11. uri je publika vabljena v muzej LETS, kjer bodo predstavili knjigo nobelovca Iva Andrića Žena na kamenu. Ob 11.30 pa bo kustos Naravoslovnega muzeja Nicola Bressi razbijal mite o samicah v živalskem svetu. Celoten program je na voljo na tej povezavi.